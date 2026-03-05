¡Vocalista de Los Recoditos es señalado de abuso y violencia por su pareja!

Rafa González, vocalista de la banda Los Recoditos, se encuentra en el ojo del huracán luego de que su pareja, Fernanda Redondo Cortés, lo señalara en redes sociales por presunto abuso físico y psicológico. Además, compartió un video con imágenes impactantes y perturbadoras. Al momento, Los Recoditos no se han pronunciado al respecto.