¡Más unidos que nunca! Yahir comparte detalles de su relación con su hijo Tristán

Venga La Alegría

Tras años marcados por distancias y batallas personales, Yahir rompe el silencio y habla del presente de su hijo Tristán lejos de las adicciones y más unidos que nunca. Y aunque estuvo presente en momentos difíciles para su hijo, Yahir confiesa que su relación se sostiene en algo más profundo que la música; el cantante también compartió lo que siente al ver a su hijo de pie y en paz.

