El romance más ardiente: un volcán entra en erupción en plena propuesta de matrimonio

Muchas personas sueñan con una propuesta de matrimonio ante un paisaje impresionante, sin más adorno que la naturaleza y la intimidad entre una pareja. Sin embargo, a veces incluso la naturaleza coopera para que el momento sea mágico. Si no nos crees, mira este video grabado en Guatemala, donde un volcán entró en erupción justo cuando a una chica le pedían matrimonio.

Esta propuesta estaba organizada para ser muy significativa y relativamente íntima. La primera parte se cumplió, pero la segunda no: casi 100 mil personas han dado ‘like’ al video original, y ha sido reproducido en medios de todo el mundo.

El momento en que un volcán entra en erupción durante una propuesta de matrimonio

Una usuaria de TikTok que se hace llamar Miss Morgan Alexa (@missmalexa) visitó Guatemala con su novio, quien planeaba pedirle matrimonio durante el viaje. Juntos fueron al Volcán de Acatenango, que alcanza 3,976 metros de elevación. Desde las alturas se iban a tomar una foto frente al Volcán de Fuego, uno de los más activos del planeta.

Con este fondo, el novio de Miss Morgan Alexa la sorprendió sacando el anillo de compromiso y arrodillándose tras tomar la foto. Pero, justo después de que el chico pronunció las palabras “¿te quieres casar conmigo?”, una explosión se divisó en la cima del volcán ante ellos.

Inmediatamente, la gente que los acompañaba comenzó a celebrar y gritar por la sorpresa de que un fenómeno natural se presentara justo a esa hora. Mientras el fuego ya se veía a la distancia, la chica dijo que sí y la pareja selló el compromiso con un beso. Posteriormente, en el video hay un corte y se aprecia otro momento de la erupción, cuando ya era de noche.

“Supongo que la presión sí puede crear diamantes”, escribió la usuaria de TikTok para acompañar su video. Hizo referencia a una frase que habla sobre cómo las adversidades pueden generar crecimiento personal, de la misma manera en que los diamantes se forman bajo condiciones extremas de presión.

“La Madre Tierra dice que él es el bueno”, dice uno de los comentarios. “Fuegos artificiales patrocinados por la naturaleza”, escribió alguien más en la publicación, donde abundaron las reacciones positivas. Sin embargo, no faltaron usuarios que criticaron la reacción “no tan emocionada” de la futura novia; en las respuestas, otras personas defendieron que no se debería juzgar una relación por un instante captado en redes sociales.