Hoy es el cumpleaños de Pedro Prieto: Estas son las cosas que no sabías de su vida

Este 20 de septiembre, nuestro querido Pedro Prieto se encuentra de festejo debido a que cumple 38 años. El influencer, actor y presentador de televisión ha tenido una larga carrera por lo que cuenta con muchos datos curiosos que lo han llevado a ser lo que es hoy.

¿Qué cosas no sabías de Pedro Prieto?

Actualmente lo conocemos como un gran conductor de televisión, pero antes de llegar a serlo tuvo otros trabajos pocos conocidos. Pedro Prieto tuvo una etapa poco conocida que es la del modelaje.

En una charla con un amigo, comenzaron a tomar como opción un casting de modelaje. Si bien Prieto no estaba interesado, la adrenalina y la diversión lo llevó a lanzarse junto con su amigo a este casting de ropa interior masculina. Para su sorpresa terminaron seleccionados.

La experiencia fue muy enriquecedora por lo que decidió integrarse a una agencia que lo impulsó a viajar por diferentes países, incluyendo India y China, donde vivió experiencias que marcaron su vida personal y profesional.

Aquí comienza sus datos curiosos ya que tuvo que pasar por algunos proyectos que fueron bastantes particulares y ahora resultan muy graciosos ya que forman parte de su experiencia.

Pedro tuvo una contratación a un evento en el que debía “modelar” zapatos de mujer. Pero no es que el los tuvo que usar sino que los llevaba en un cojín y los mostraba.

¿Cuáles han sido los trabajos de Pedro Prieto?

Otro de los trabajos que tuvo fue el de modelo de muebles. Si así como lees, su trabajo era posar recargado sobre sillas y sillones para que el público observara los productos.

Si bien estos son trabajos muy poco usuales, han servido de experiencia para crecer y transformarse en la persona que es hoy. Si bien tuvo que pasar por esto empleos, pues hoy el público lo reconoce por su participación en Venga la Alegría Fin de Semana.