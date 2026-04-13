Alexa Parra cuestiona el caso de su padre y revela el costo emocional de hacerlo público

Alexa Parra reacciona al amparo que su padre Héctor Parra interpuso para revertir la sentencia de más 12 años de cárcel que se le fijó por el delito de corrupción de menores en su contra y aseguró que existen inconsistencias en el caso legal, al mismo tiempo reconoció que compartir su experiencia en una revista le ha resultado emocionalmente abrumador. Finalmente, no sabe si le otorgará el perdón a su padre y hermana Daniela Parra.