Ricardo habla de su eliminación de MasterChef 24/7 y su polémica relación de amistad con Lancer

Ricardo Hernández se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef 24/7 y habló sobre cómo decidió entrar al reality, sus mejores experiencias durante la preparación de los platillos y también reveló varios detalles de la convivencia que existió entre él, Lancer y sus compañeros. Ricardo confesó que un día antes de la gala de eliminación el soñó con su salida de la Cocina más Famosa de México, por lo que ya se encontraba preparado para cualquier cosa.