En Exclusiva: Jaime Camil se sincera sobre la relación con su padre: “Todavía no lo he sanado”

En Exclusiva, Jaime Camil abrió su corazón al hablar de la compleja relación que mantuvo con su padre, el empresario Jaime Camil Garza, y reconoció que aún continúa en un proceso de sanación emocional. El actor recordó que su padre estuvo poco presente durante su infancia, una experiencia que marcó la manera en que hoy ejerce la paternidad con sus hijos junto a su esposa, Heidi Balvanera. Aunque aseguró que pudieron despedirse y expresarse su cariño antes de su fallecimiento, confesó que todavía trabaja en terapia para dejar atrás resentimiento.