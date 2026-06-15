Camila Fernández rompe el silencio sobre el homenaje a Vicente Fernández: “No controlamos nada de eso”

Camila Fernández reveló que hasta el momento no ha sido invitada a participar en un posible segundo volumen del álbum homenaje a Vicente Fernández, proyecto encabezado por su tío Vicente Fernández Jr.. La intérprete descartó cualquier conflicto familiar y aseguró que está concentrada en su música. Además, expresó su orgullo por la participación de su padre, Alejandro Fernández, durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™.