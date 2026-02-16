Alicia Villareal responde a la declaraciones de Cruz Martínez

Tras las recientes declaraciones de Cruz Martínez donde aseguró que prácticamente se estaba librando de la denuncia que interpuso su pareja Aluicia Villarreal por violencia, hoy la cantante aseguró que su expareja quiere entrar en conflicto, sin embargo, ella no caerá en las provocaciones. Asimismo, desmintió que existiera un distanciamiento con su hermana Coral, quien funge como gerente comercial.