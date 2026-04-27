Arturo Carmona revela si habrá colaboración entre Christian Nodal y Kumbia Kings
El actor dio algunos detalles sobre el nuevo ptoyecto de Cruz Martínez luego de que se diera a conocer un acercamiento entre el productor y Christian Nodal.
El actor Arturo Carmona quien es socio de Cruz Martínez habló sobre el reciente encuentro que tuvo el productor con Christian Nodal, luego de que se encontraran en Aguascalientes. Asimismo, reveló que a su tiempo dará más detalles, mientras tanto, el nuevo disco de Kumbia Kings ya esta hecho.