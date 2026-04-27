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Michel y Cristian Castro aplauden reconocimiento que recibió su mamá Verónica Castro por 60 años de trayectoria

La actriz reveló que sus hijos se mostraron felices por el reconocimiento a la trayectoria que ha tenído, asimismo, indicó que tanto Cristian como Michel le hablaron para felicitarla.

Verónica Castro se mostró feliz por el reconocimiento a su trayectoria de 60 años, donde recibió el galardón como “Leyenda” en los Premios Aura, ante esta noticia indicó que sus hijos Michel y Cristian Castro se mostraron felices por este homenaje. Asimimso, aprovechó las cámaras para revelar que ella estuvo involucrada en que el intérprete de “Azul” retomara sus estudios.

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