Michel y Cristian Castro aplauden reconocimiento que recibió su mamá Verónica Castro por 60 años de trayectoria

Verónica Castro se mostró feliz por el reconocimiento a su trayectoria de 60 años, donde recibió el galardón como “Leyenda” en los Premios Aura, ante esta noticia indicó que sus hijos Michel y Cristian Castro se mostraron felices por este homenaje. Asimimso, aprovechó las cámaras para revelar que ella estuvo involucrada en que el intérprete de “Azul” retomara sus estudios.