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Marjorie de Sousa regresa al escenario tras complicaciones de salud

La actriz desmintió ante las cámaras que sus complicaciones de salud sean por causa de un embarazo.

La actriz Marjorie de Sousa regresó a Perfume de Gardenias luefo de que en su última función presentara problemas de salud a causa de una bacteria, lo cual, provocó que dejara el teatro y su papel fuera interpretado por Maribel Guardia. Asimismo, ante este regreso sus compañeros de escena aprovecharon para cantarle las mañanitas, pues recientemente había sido cu cumpleaños.

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