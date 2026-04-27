Marjorie de Sousa regresa al escenario tras complicaciones de salud

La actriz Marjorie de Sousa regresó a Perfume de Gardenias luefo de que en su última función presentara problemas de salud a causa de una bacteria, lo cual, provocó que dejara el teatro y su papel fuera interpretado por Maribel Guardia. Asimismo, ante este regreso sus compañeros de escena aprovecharon para cantarle las mañanitas, pues recientemente había sido cu cumpleaños.