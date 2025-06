Arturo Carmona explota contra ‘La Chicuela’, asegura que ella ya se disculpó con él por acusarlo de violentador

En exclusiva para Ventaneando, Arturo Carmona respondió a los señalamientos que lo acusan de haber sido violento con Alicia Villarreal, y es que hace aproximadamente veinte años la exponente del género grupero habría enviado una carta a Blanca Martínez ‘La Chicuela’, en donde narra una escena escalofriante.

Esto luego de que los mismos internautas revivieran el clip en donde la periodista lee en vivo la carta enviada por ‘La Güera Consentida’, en donde dice que Arturo Carmona llegó enojado y supuestamente lleno de celos asegurando que Alicia ocultaba a alguien en la casa, por lo que gritó, la empujó y jaloneó.

Arturo Carmona explota en contra ‘La Chicuela'; esto fue lo que declaró a Ventaneando

"¿Estamos hablando del 2021, no? Ya me había pedido perdón a mí y a mi familia. Mi mamá no la quiso perdonar porque sabe perfectamente de qué se trata esa carta y sabe que es mentira”, expuso Arturo Carmona, asegurando que lo narrado por Alicia en aquella carta enviada a ‘La Chicuela’ nunca ocurrió.

El famoso aclaró a Ventaneando que él sabe que fue “una carta para perjudicar, tener rating, que fue creado tal vez, yo no entendía, pero ya pasaron muchos años”, fueron los comentarios del actor, quien además explotó en contra de Blanca Martínez en sus redes sociales, tachándola de “ridícula”, pese a que la propia Alicia Villarreal reconoció que sí envió aquel mensaje a la periodista.

Pati Chapoy asegura que Arturo Carmona “está enojado con él mismo”

La titular de Ventaneando aseguró que la razón por la que Arturo Carmona reaccionó molesto a las declaraciones de Alicia Villarreal y la confirmación de su versión por parte de ‘La Chicuela’ es que han pasado 21 años desde los hechos, cosa que lo tendría enojado consigo mismo “por acciones que él provocó".

“Yo creo que la molestia de Arturo tiene que ver con que literalmente lo ventanearon veintitantos años después y el enojo es con él, porque no le gusta recordar lo que sucedió hace tanto tiempo provocado por él”, acusó Pati Chapoy.