Cazzu está impedida legalmente de hablar sobre Christian Nodal: “Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar, aunque yo quisiera”

Durante su llegada a la Ciudad de México, la cantante argentina, Cazzu, tuvo un encuentro con la prensa quienes comenzaron a cuestionarla sobre si hubo un reencuntro entre Christian Nodal y su hija, algo que directamente dijo la artista es que de esos temas no hablaría pues legalmente no puede hablar de ello, sin embargo, se expresó sobre la Ley Cazzu y su reciente presentación con A.B. Quintanilla.