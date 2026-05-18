En Exclusiva: abogada de Colate rompe el silencio sobre la batalla lega con Paulina Rubio por su hijo Andrea Nicolás
La abogada de Colate aseguró que el empresario español ha sido un padre presente y confirmó que la jueza ya cuenta con la declaración privada del menor para tomar una decisión.
La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Najera- Vallejo por la custodia de su hijo continúa avanzando en Estados Unidos y en Exclusiva para Ventaneando, la abogada de Colate, Aliette Hernández Carolan, reveló detalles sobre los alegatos finales presentados ante la jueza y defendió el papel del empresario como padre, asegurando que ha estado involucrado en todos los aspectos de la vida del adolescente.