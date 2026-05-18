En Exclusiva: abogada de Colate rompe el silencio sobre la batalla lega con Paulina Rubio por su hijo Andrea Nicolás

La batalla legal entre Paulina Rubio y Nicolás Najera- Vallejo por la custodia de su hijo continúa avanzando en Estados Unidos y en Exclusiva para Ventaneando, la abogada de Colate, Aliette Hernández Carolan, reveló detalles sobre los alegatos finales presentados ante la jueza y defendió el papel del empresario como padre, asegurando que ha estado involucrado en todos los aspectos de la vida del adolescente.