En Exclusiva: Así se vivió el estreno de MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi y los Chefs aplauden este nuevo formato
La conductora de MasterChef 24/7 se encuntran entusiasmados por este nuevo formato donde el públicó jugará un papel importante durante todo el reality.
La noche de este domingo, 17 de mayo 2026, arrancó oficialmente MasterChef 24/7 y a pocas horas de haber iniciado el reality culinario las participantes ya presentaron su primera prueba y el público ya empezó a jugar, pues en sus manos está la decisión de elegir al último cocinero.