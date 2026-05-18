¡No lo estás haciendo mal! ¿Por qué no siempre funcionan los rituales?
¿Has hecho rituales y sientes que no funcionan? El guía espiritual Alberto Ramales explicó la verdadera razón que obstruye la efectividad de los rituales.
¡Ni veladoras ni ‘estampitas’! ¿La ley de atracción falla cuando se usa para evadir la realidad? En Cada Quién, Mauricio Barcelata platicó con el guía espiritual Alberto Ramales, quien nos explicó qué son los rituales, para qué sirven y por qué no siempre funcionan. ¡Toma nota y comparte!