¡No lo estás haciendo mal! ¿Por qué no siempre funcionan los rituales?

¡Ni veladoras ni ‘estampitas’! ¿La ley de atracción falla cuando se usa para evadir la realidad? En Cada Quién, Mauricio Barcelata platicó con el guía espiritual Alberto Ramales, quien nos explicó qué son los rituales, para qué sirven y por qué no siempre funcionan. ¡Toma nota y comparte!