Isabel Carvajal habla de manifestar sueños mientras comparte su sazón en MasterChef 24/7

Isabel Carvajal compartió una charla especial sobre el poder de la manifestación mientras preparaba un delicioso platillo en MasterChef 24/7. La maestra del fuego habló de cómo creer en los sueños, trabajar por ellos y mantener la energía correcta puede abrir caminos. Entre recetas y experiencias, dejó claro que su sazón también está en las enseñanzas que comparte con cada cocinero.

