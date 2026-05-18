Isabel Carvajal habla de manifestar sueños mientras comparte su sazón en MasterChef 24/7
Entre cocina y emociones, la maestra del fuego compartió una lección que va más allá del platillo.
Isabel Carvajal compartió una charla especial sobre el poder de la manifestación mientras preparaba un delicioso platillo en MasterChef 24/7. La maestra del fuego habló de cómo creer en los sueños, trabajar por ellos y mantener la energía correcta puede abrir caminos. Entre recetas y experiencias, dejó claro que su sazón también está en las enseñanzas que comparte con cada cocinero.