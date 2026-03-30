En Exclusiva: Erik Rubín viajó con su novia e hija menor a Monterrey

Durante este fin de semana en el Aeropuerto de la Ciudad de México se pudo percatar la presencia del cantante Erik Rubín, lo que llamó la atención es que con él viajaba su nueva novia y su hija menor Nina Rubín, quienes mostraron una relación cercana, aunque fue abordado y cuestionado por medios, la expareja de Andrea Legarreta se negó a dar declaraciones, sin embargo, en el aeropuerto de Monterrey ya con un mejor animo dijo que no hablaría de su nueva relación.