Exclusiva: Pepe y Teo escapan de incendio en carretera rumbo a Mexicali

En Exclusiva para Ventaneando, Ricardo Peralta y César Doroteo hablaron sobre los momentos de tensión que vivieron cuando la camioneta que los trasladaba hacia Mexicali comenzó a incendiarse tras una falla en el aire acondicionado; el conductor alertó al sentir los pies calientes y, segundos después, el humo salió por las ventilas, dándoles apenas unos minutos para salir y ponerse a salvo.