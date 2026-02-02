Exclusiva: Gaby Platas y Mauricio Castillo hablan sobre la gira fallida “Enrollados” y los acuerdos inconclusos

Gaby Platas aceptó que recibió un anticipo por parte de la gira fallida “Enrollados”, el cual, explicó, fue destinado a apartar fechas dentro de su agenda. Asimismo, la actriz cuestionó públicamente por qué Adal Ramones no firmó un contrato formal para el proyecto. Por su parte, Mauricio Castillo, quien también formaba parte de la gira, señaló que ha decidido dar carpetazo al tema y aseguró que no existe ningún conflicto con sus compañeros, aunque adelantó que en su momento hablará y aclarará lo sucedido.