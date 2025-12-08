Jorge Salinas anhela reunir a todos sus hijos en Navidad, pero acepta que será casi imposible
El actor confesó que sueña con pasar las fiestas en familia completa, aunque las distancias y la convivencia con diferentes mamás complican el panorama.
En pleno cierre de año, Jorge Salinas abrió su corazón y reconoció que uno de sus mayores deseos decembrinos sería reunir a todos sus hijos bajo el mismo techo. Por ahora, aseguró que pasará la Navidad junto a su esposa, Elizabeth Álvarez, y sus dos pequeños.