Malillany Marín reacciona a la guerra de declaraciones entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa

La expareja sentimental de José Manuel Figueroa, Malillany Marín, se pronunció sobre las declaraciones que se han hecho públicamente entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia, Marco Chacón y Figueroa. Asimismo, señaló que está de acuerdo con la demanda que interpuso su expareja contra Tuñón por daño moral.