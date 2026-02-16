inklusion logo Sitio accesible
Malillany Marín reacciona a la guerra de declaraciones entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa

La actriz quien también desempeña como abogada prefirió no darle ni un consejo legal a la expareja de Julián Figueroa.

La expareja sentimental de José Manuel Figueroa, Malillany Marín, se pronunció sobre las declaraciones que se han hecho públicamente entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia, Marco Chacón y Figueroa. Asimismo, señaló que está de acuerdo con la demanda que interpuso su expareja contra Tuñón por daño moral.

