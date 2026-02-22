inklusion logo Sitio accesible
Mi madre nos puso precio | Programa del 21 de febrero 2026

Leticia se olvidó del amor de madre y ofreció a sus hijas al mejor postor para mantener sus adicciones.

Acércate a Rocío

Hoy en Acércate a Rocío al Límite un caso que dejó al público sin palabras, Leticia les puso precio a sus hijas las ofreció al mejor postor y con el dinero que recibía mantenía su alcoholismo. Daniela y Valeria fueron mercancía para su propia madre. ¿En qué habrá terminado esta historia? descúbrelo en la emisión de este sábado 21 de febrero 2026.

