Julio Preciado reacciona al operativo cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas

El cantante Julio Preciado se pronunció sobre el ataque armado que se registró en los últimos días cerca del rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas y señalo que el hecho refleja la inseguridad que vive el país. Asimismo, reveló detalles sobre la la cirugía que tenía previsto donar, de acuerdo con sus palabras este acto está en pausa debido a que se deben de tramitar unos permisos de la Secretaria de Gobernación, ya que se cree que se esta lucrando.