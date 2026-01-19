José Manuel Figueroa busca reunir a Maribel Guardia en documental sobre Joan Sebastian

José Manuel Figueroa reveló que uno de sus deseos para el documental que prepara sobre la vida y legado de su padre, Joan Sebastian, es contar con la participación de Maribel Guardia. El proyecto promete mostrar imágenes exclusivas y personales del llamado “Poeta del Pueblo”. Aunque la producción avanza, hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha específica para su estreno.