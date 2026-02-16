Mariel Colón responde a las supuestas declaraciones que hizo uno de los hijos de Alicia Villarreal en su contra
La abogada y cantante Mariel Colón sale en defensa de Alicia Villarreal y aclara la polémica que se ha generado tras las declaraciones de uno de los hijos de Villarreal.
Mariel Colón abogada de Alicia Villarreal, enfrenta la polémica por los presuntos mensajes de uno de los hijos de la cantante. De igual modo, prefirió no revelar detalles del proceso que legal que enfrenta la interprete de “Te quedó grande la yegua” contra Francisco Cantú en Estados Unidos.