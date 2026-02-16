Arturo Carmona defiende a su hija Melanie tras los escándalos que han surgido alrededor de Alicia Villarreal
El actor Arturo Carmona asegura que su hija se encuentra estable tras las polémicas que han surgido últimamente alrededor de Alicia Villarreal.
El actor Arturo Carmona aclara que su hija Melanie se encuentra bien tras la ola de comentarios en torno a su mamá Alicia Villarreal contra Cruz Martínez, además, confesó que los medios hermanos de Melanie se encuentran aturdidos por los escándalos.