Ninel Conde prefiere no opinar de las acusaciones de Imelda Garza conta José Manuel Figueroa

La actriz y cantante Ninel Conde expresó que no va a opinar de las acusaciones que hizo Imelda Garza Tuñón contra su expareja José Manuel Figueroa quien aparentemente habría cometido abuso contra su hermano menor Julián Figueroa. Asimismo, dijo estar sorprendida de lo que está pasando y le manda su apoyo a su colega Maribel Guardia.