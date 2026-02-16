Ninel Conde prefiere no opinar de las acusaciones de Imelda Garza conta José Manuel Figueroa
La cantante Ninel Conde indicó estar sorprendida de las polémicas declaraciones que han surgido al rededor de su expareja José Manuel Figueroa.
La actriz y cantante Ninel Conde expresó que no va a opinar de las acusaciones que hizo Imelda Garza Tuñón contra su expareja José Manuel Figueroa quien aparentemente habría cometido abuso contra su hermano menor Julián Figueroa. Asimismo, dijo estar sorprendida de lo que está pasando y le manda su apoyo a su colega Maribel Guardia.