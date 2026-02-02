Nora Salinas regresa a la vida pública con el lanzamiento de su libro
La actriz volvió a la vida pública para hablar de su obra literaria, escrita en colaboración con su madre, y del proceso personal que significó para ella.
Luego de cinco años alejada de las escenas y de la vida pública, Nora Salinas reapareció para presentar su libro “Las cascada de mis ojos”, un proyecto que realizó en colaboración con su madre. Durante el encuentro, la actriz explicó que la escritura del libro le permitió sanar episodios oscuros de su pasado.