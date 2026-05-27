Carmen de MasterChef 24/7 recibe fuerte regaño tras duros comentarios

Durante la emisión de este martes 26 de mayo 2026 los participantes recibiron varios regaños, durante la gala para elegir a los capitanes de equipo Emmanuel presentó un plato crudo, mientras que la producción le llamó la atención a Carmen por hacer fuertes críticas a la producción de MasterChef 24/7, finalemnte varios participantes como Emmanuel y Daniela Parra recibieron un llamado de atención por parte de la Maestra del Fuego, Isabel Carvajal, por no respetar las reglas de la cocina.