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Los tacos y tortas de chamorro con más de 80 años que conquistan el Centro Histórico y con aprobación de Al Extremo

En pleno Centro Histórico existe una taquería con décadas de historia y sabor irresistible.

En el corazón de Mexico City, entre Dolores y Ayuntamiento, se encuentra El TacoTaco, una taquería con más de 80 años de tradición. El lugar se ha convertido en uno de los favoritos para disfrutar tacos y tortas de chamorro y pavo, manteniendo el sabor clásico que ha conquistado generaciones de clientes en el Centro Histórico.

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