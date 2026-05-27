Jorge “El Diablo Becerril” alerta por aparatosas volcaduras tras lluvias y exceso de velocidad

Jorge, “El Diablo Becerril”, reportó dos aparatosas volcaduras provocadas presuntamente por el exceso de velocidad y el pavimento mojado, aunque sin víctimas fatales. Además, en la zona sur de la ciudad, un conductor perdió el control de un vehículo deportivo alrededor de las 3 de la mañana y terminó impactándose contra un árbol en Tlalpan.