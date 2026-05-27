En Exclusiva: Leire Martínez presenta su proyecto como solista tras ser retirada de “La Oreja de Van Gogh”

Leire Martínez quien fue vocalista en “La Oreja de Van Gogh” por 17 años después de la salida de Amaia Montero presentó su nuevo material como solista el cual ha sido bien recibido por el público, asimimso, reveló que tras el regreso de su colega a los escenarios no fue sorpresa que fuera retirada como vocalista de la banda.