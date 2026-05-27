Alejandra Carvajal nos presenta cómo Daniel convirtió el dolor en fuerza: El bailarín y repartidor que inspira con su historia de vida

Alejandra Carvajal entrevistó a Daniel, un joven que ha enfrentado múltiples dificultades médicas desde su nacimiento y que encontró en la danza adaptada su mayor pasión. Tras la reciente pérdida de su madre, comenzó a trabajar como repartidor para apoyar a su familia, mientras continúa luchando por su sueño de convertirse en campeón internacional y estudiar mecánica automotriz.