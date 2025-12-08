EN EXCLUSIVA: Surge peritaje que podría cambiar la historia sobre el ataque hacia Valentín Elizalde

Francisco Elizalde aseguró que el caso de su hermano Valentín está por llegar a su fin, pero un nuevo peritaje en manos de su madre podría modificar la versión conocida. El cantante agradeció el apoyo del público tras 19 años del asesinato, un dolor que sigue vigente. Además, dejó abierta la duda sobre la ausencia de su primo El Tano Elizalde en la camioneta aquella noche.