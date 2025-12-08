EN EXCLUSIVA: Surge peritaje que podría cambiar la historia sobre el ataque hacia Valentín Elizalde
Francisco “El Gallo” Elizalde reveló que su madre posee un nuevo peritaje que podría dar un giro inesperado al caso de su hermano “El Gallo de Oro”.
Francisco Elizalde aseguró que el caso de su hermano Valentín está por llegar a su fin, pero un nuevo peritaje en manos de su madre podría modificar la versión conocida. El cantante agradeció el apoyo del público tras 19 años del asesinato, un dolor que sigue vigente. Además, dejó abierta la duda sobre la ausencia de su primo El Tano Elizalde en la camioneta aquella noche.