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Infidelidades de los famosos: Desde Alejando Sanz hasta Gabriel Soto

El día de hoy tenemos la segunda parte del tema “Infidelidades” y repasamos las más escandalosas del mundo del espectáculo.

En el programa especial de este 26 de marzo, seguimos con la segunda parte del tema “Infidelidades” y nuestra querida “Choco”, nos contó una experiencia que tuvo hace varios años. Hablamos del triángulo amoroso de Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazan. Además, nuestros seguidores nos contaron algunas de las historias de infidelidad que han vivido.

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