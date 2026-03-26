Infidelidades de los famosos: Desde Alejando Sanz hasta Gabriel Soto

En el programa especial de este 26 de marzo, seguimos con la segunda parte del tema “Infidelidades” y nuestra querida “Choco”, nos contó una experiencia que tuvo hace varios años. Hablamos del triángulo amoroso de Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazan. Además, nuestros seguidores nos contaron algunas de las historias de infidelidad que han vivido.