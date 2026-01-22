Aniversario de Ventaneando: Ellos fueron los primeros conductores del programa; mejores momentos de sus 30 años

Ventaneando , el programa de crítica e investigación periodística de espectáculos más importante en México está de manteles largos ya que celebra su aniversario número treinta. Tres décadas compartiendo información de calidad sobre la farándula con el público nacional, lo que lo ha puesto en el primer puesto a nivel nacional sobre otros programas. Es por eso que te contamos quienes fueron los primeros conductores de este programa.

Ventaneando: ¿Quiénes fueron los primeros conductores del programa?

El 22 de enero de 1996 se emitió por primera vez al aire Ventaneando , un programa que tenía como propósito llevar información de calidad al público mexicano sobre todo lo que rodea el mundo del espectáculo y la farándula. Hasta el momento es un programa consolidado, mismo que se ganó el respeto y toda la atención de los mexicanos además de ser el número uno sobre otros programas.

A lo largo de estos treinta años de emisión Ventaneando ha contado con diferentes rostros y voces que el público mexicano ha visto y escuchado. Los primeros conductores de este emblemático programa fueron Pati Chapoy , Pedro Sola , Juan José Origel, Martha Figueroa y Daniel García junto a la productora Carmen Armendáriz.

Pati Chapoy, periodista, empresaria y conductora de Ventaneando es una de las figuras más importantes a nivel nacional en el medio del entretenimiento ya que su voz es una de las más sobresalientes en el mundo de la comunicación. A través de su trabajo ha liderado Ventaneando y se ha consolidado como la cabeza principal del programa. Por otra parte, Pedro Sola, también periodista, actualmente una de las figuras más importantes en el medio de la comunicación no solo por sus críticas y la información de calidad que brinda al público sino por su peculiar forma de ser y humor.

Por otra parte, Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo Origel” es también un periodista enfocado en el mundo de la farándula nacional. Sin embargo, permaneció solo un año en el programa. Martha Figueroa también fue una de las primeras conductoras de Ventaneando, la periodista ha destacado profundamente por sus opiniones, calidad informativa, personalidad y humor propio para transmitir lo último sobre el espectáculo. Por otro lado, el periodista Daniel García fue un conductor que poco tiempo después de la emisión del programa salió.

¿Quiénes han sido conductores de Ventaneando?

Hoy en día los periodistas y conductores principales del programa son: Pati Chapoy, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarres. Sin embargo, a través de estas décadas otros talentos han sido parte de este gran programa compartiendo información relevante y actual del medio del espectáculo como:

Daniel Bisogno

Martha Figueroa

Aurora Valle

Mónica Garza

Atala Sarmiento

Jimena Perez “La Choco”

Inés Gómez Mont

Ricardo Casares

¿De qué trata Ventaneando?

Actualmente el programa se emite de Lunes a Viernes por Azteca UNO a las 13:00 hrs. El formato consiste en transmitir cápsulas informativas sobre lo último en el mundo del espectáculo, todos los periodistas comunican información de calidad sobre los hechos ocurridos y emiten opiniones. Por otro lado, hay una sección en la que se recomiendan películas. El programa cuenta con invitados de calidad quienes comparten sus proyectos más recientes con el público.

