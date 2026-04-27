Verónica Castro recibió un homenaje por su trayectoria de más de 60 años
La actriz y conductora fue homenajeada en una noche llena de estrellas que aplaudieron su carrera artristica por más de 60 años.
Durante los premios Aura, que reconoce las series de habla hispana, se premió la carrera artístaca como “Leyenda” de la conductora y actriz mexicana Verónica Castro por su trayectoria de 60 años, este galardón fue entregada por Eugenio Derbez, quien durante su discurso señaló que el éxito de Castro llegó hasta Rusia.