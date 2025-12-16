El balneario más bonito de Morelos que te hará olvidar el frío en este fin de año, según la IA

Con el intenso frío de Año Nuevo, muchos esperan poder buscar un lugar caliente en donde puedan alejarse del clima extremo. En Morelos podemos encontrar todo tipo de alternativas, donde podamos refugiarnos y disfrutar de una tarde cálida.

Es así que consultamos con la IA para conocer cuál es el balneario más bonito morelense, el cual debemos visitar en nuestras próximas vacaciones o en la celebración de fin de año. Así que toma nota de todos los detalles al respecto.

¿Cuál es el balneario más bonito de Morelos?

Al consultar con la IA de Gemini, la herramienta digital en poco tiempo nos recomendó una alternativa infalible, detallando que el balneario más bonito de Morelos es sin duda ‘Las Estacas’, detallando que es un lugar bonito que se ha ganado el título de “Xcaret de Morelos”.

Dicho parque acuático se destaca por tener aguas turquesa, que debido a su gran claridad podrás usar tu snorkel para ver sus profundidades. Además de contar con clases de buceo, renta de balsas, paddle y la renta del equipo de snorkel. También tiene disponibles otros servicios como camping, restaurante, bar, hotel, spa, estancia para perros, estacionamiento y más.

El costo de entrada es de 350 pesos para personas menores de 1.25 metros, y de 550 pesos para el ingreso general. Hay servicios que tienen costos extra, pero para ello debes consultarlo directamente en el portal o en las taquillas que hay en el parque.

¿Qué balneario tiene aguas termales en Morelos?

La IA de Gemini no nos dejó una sola opción; de hecho, nos hizo 3 recomendaciones más de balnearios naturales en los que podemos disfrutar de agua cálida durante las celebraciones de fin de año en Morelos. Resalta los siguientes lugares:

Las Termas de Atotonilco

Los manantiales en Jojutla

Paraíso Aventura Las Huertas

Sin importar el balneario más bonito que escojas, te recomendamos que previamente verifiques si tiene servicio el 31 de diciembre y el 1 de enero, ya que en muchos lugares se cierran actividades. Planea tu siguiente viaje para que acudas al lugar en familia o con amigos.