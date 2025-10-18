Este es el pueblo mágico con las aguas termales más calientes

Si bien es difícil poder elegir a un pueblo mágico que tenga las aguas termales más calientes, pues hay uno que se destaca sobre los demás. Lo que ocurre que la temperatura puede ir cambiando de acuerdo a la temporada y balnearios.

La Virgen de los Dolores, de Xochimilco, se ha ganado la fe del pueblo, quienes le realizan su fiesta en grande que dura hasta 15 días. [VIDEO] ¡Descubre todos los detalles!

Uno de los que se destaca es el Balneario Spa El Geiseren Tecozautla, Hidalgo, ya que contiene un géiser natural que arroja vapor y agua hirviendo, alimentando sus piscinas de forma continua.

¿Cómo es este balneario con aguas termales?

El Balneario Spa El Geiser tiene como atractivo principal a un géiser natural que libera vapor y agua caliente a altas temperaturas. Este vapor en cuestión alcanza temperaturas de hasta 95°C.

Las aguas que se mezclan con agua fría para un baño seguro, provienen de un respiradero volcánico. Es un balneario familiar con tirolesa, camping, restaurante y asadores, además de albercas y áreas verdes.

Conoce otros pueblos mágicos con aguas termales

Huichapan, Hidalgo: Este lugar es conocido por sus balnearios de aguas termales, como el Parque Ecológico Los Sabinos, que cuenta con manantiales termales entre ahuehuetes.

Ixtapan de la Sal, Estado de México: Aquí podrás encontrar el Parque Acuático Ixtapan, un balneario de aguas termales popular, y es reconocido por sus propiedades curativas.

Ya salió el sol!! Es el momento adecuado de ir al Balneario Spa El Geiser!!! pic.twitter.com/Z0SIpjdLh2 — RevistaRumbosMagicos (@RevistaRumbosMa) June 21, 2014

Tonatico, Estado de México: A poca distancia de este Pueblo Mágico se encuentran balnearios de aguas termales conocidas por sus propiedades curativas. También es famoso por las Grutas de la Estrella.

Candela, Coahuila: Por último en este Pueblo Mágico hay balnearios naturales con aguas termales, como Ojo Caliente y Los Carricitos, que se cree tienen propiedades curativas.

También se puede disfrutar de aguas termales fuera de los considerados pueblos mágicos. Estos lugares son:

Grutas Tolantongo, Hidalgo: Es muy conocido y cercano a la CDMX. Cuenta con un río de agua termal de color turquesa, grutas y pozas escalonadas, con temperaturas que varían entre 34 y 38ºC.

Hierve el Agua, Oaxaca: Este lugar es famoso por sus formaciones rocosas petrificadas que parecen cascadas de sal y sus piscinas naturales de agua termal.

