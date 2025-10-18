Este es el pueblo mágico con las aguas termales más calientes
Si estás pensando en visitar aguas termales, pues te vamos a contar sobre el balneario que debes visitar ya que tiene un atractivo único.
Si bien es difícil poder elegir a un pueblo mágico que tenga las aguas termales más calientes, pues hay uno que se destaca sobre los demás. Lo que ocurre que la temperatura puede ir cambiando de acuerdo a la temporada y balnearios.
Uno de los que se destaca es el Balneario Spa El Geiseren Tecozautla, Hidalgo, ya que contiene un géiser natural que arroja vapor y agua hirviendo, alimentando sus piscinas de forma continua.
¿Cómo es este balneario con aguas termales?
El Balneario Spa El Geiser tiene como atractivo principal a un géiser natural que libera vapor y agua caliente a altas temperaturas. Este vapor en cuestión alcanza temperaturas de hasta 95°C.
Las aguas que se mezclan con agua fría para un baño seguro, provienen de un respiradero volcánico. Es un balneario familiar con tirolesa, camping, restaurante y asadores, además de albercas y áreas verdes.
Conoce otros pueblos mágicos con aguas termales
Huichapan, Hidalgo: Este lugar es conocido por sus balnearios de aguas termales, como el Parque Ecológico Los Sabinos, que cuenta con manantiales termales entre ahuehuetes.
Ixtapan de la Sal, Estado de México: Aquí podrás encontrar el Parque Acuático Ixtapan, un balneario de aguas termales popular, y es reconocido por sus propiedades curativas.
Tonatico, Estado de México: A poca distancia de este Pueblo Mágico se encuentran balnearios de aguas termales conocidas por sus propiedades curativas. También es famoso por las Grutas de la Estrella.
Candela, Coahuila: Por último en este Pueblo Mágico hay balnearios naturales con aguas termales, como Ojo Caliente y Los Carricitos, que se cree tienen propiedades curativas.
También se puede disfrutar de aguas termales fuera de los considerados pueblos mágicos. Estos lugares son:
Grutas Tolantongo, Hidalgo: Es muy conocido y cercano a la CDMX. Cuenta con un río de agua termal de color turquesa, grutas y pozas escalonadas, con temperaturas que varían entre 34 y 38ºC.
Hierve el Agua, Oaxaca: Este lugar es famoso por sus formaciones rocosas petrificadas que parecen cascadas de sal y sus piscinas naturales de agua termal.