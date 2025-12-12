Conoce la playa oculta de BCS que tiene aguas termales para disfrutar en familia

Diciembre es un mes en el que siempre hay excusas para para poder hacer una escapadita. Si quieres disfrutar de las vacaciones y las fiestas decembrinas, pues te vamos a contar sobre una playa oculta en BCS con aguas termales.

Baja California Sur tiene uno de los mejores secretos guardados ya que la Playa Agua Caliente que es un pintoresco pueblo costero de La Ventana, convergen aguas termales, arena dorada y un entorno natural que la convierte en un refugio perfecto para cerrar el año con descanso y renovación.

¿Qué tiene para ofrecer esta playa?

Si quieres descansar pues te vamos a contar que aquí vas a dejar de lado el cansancio acumulado. El destino surge como una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin renunciar a un paisaje espectacular.

Lo que hace diferente a este lugar es que ofrece aguas cálidas durante todo el año, que brotan a temperaturas elevadas debido a la actividad volcánica subterránea, según relatan habitantes de la zona.

Este lugar es muy tranquilo.

También puedes encontrar unas pequeñas pozas de agua caliente creadas por visitantes y pobladores locales, ideales para relajarse. Es importante tener en cuenta las precauciones debido a que la temperatura es alta, se recomienda ingresar lentamente para poder evitar quemaduras.

Este lugar es ideal debido a que como contraste tiene montañas cercanas, el mar transparente y la arena dorada. El ambiente es tranquilo y ofrece un espectáculo ideal debido a que su atardecer tiene tonalidades naranjas, violetas y fucsias, así también como su atardecer.

Si no quieres ver a muchas personas pues ten en cuenta que la playa no es muy concurrida.

Para llegar desde La Ventana, ubicada al sur de La Paz, basta con tomar el Corredor Isla Cerralvo rumbo a Nopal, girar después a la izquierda para continuar por la misma vía y avanzar hasta enlazar conC. Delfino Castro Calderón. Tras continuar por el Corredor Mar de Cortez, un último giro a la derecha conduce directamente a este destino escondido.

