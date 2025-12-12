Critican a Lupillo Rivera por compartir fotos inéditas de cómo recibió los restos de Jenni Rivera

Lupillo Rivera es blanco de críticas. Esta vez, por compartir imágenes inéditas de cómo recibió los restos de su hermana, Jenni Rivera, quien falleció el 9 de diciembre de 2012, tras desplomarse su avión en la Sierra Madre Oriental de Nuevo León, luego de dar un concierto en Monterrey. En las fotografías, se ve al Toro del Corrido en compañía de sus demás hermanos, Gustavo y Juan, sosteniendo una bolsa negra con la urna de los restos de La Diva de la Banda .

Si bien Lupillo aclaró que compartía las imágenes para que los fans de su hermana - y el resto del público - pudieran dimensionar el impacto emocional de la noticia, muchos se le fueron a la yugular. Los usuarios de redes sociales interpretaron su publicación como una total falta de respeto hacia la memoria de su hermana, pues aseguran que compartir tales imágenes sólo generan “morbo”. Pese a las críticas, Lupillo no se ha expresado públicamente al respecto.

Lupillo Rivera también recordó a La Diva de la Banda con un emotivo mensaje

Además de las fotografías inéditas, Lupillo también compartió un breve audiovisual para honrar la memoria de su hermana. En este, se aprecian imágenes de cuando ambos eran pequeños, así como diversos momentos que compartieron en el escenario, mientras de fondo suena el dueto que hicieron juntos, “Que me Entierren Cantando”.

“Hermana… la vida me quitó tu voz, tu risa y tu presencia, pero no pudo quitarme tu recuerdo. Ese recuerdo que duele, que pesa y que acompaña todos mis días. No me quedo con nada más que con eso, y aun así, es lo más grande que voy a cargar en el alma para siempre”, escribió el cantautor en la descripción de la publicación, que ya cuenta con más de 100 mil likes y cientos de comentarios recordando a la querida Mariposa de Barrio.

¿Por qué dicen que Jenni Rivera sigue con vida? Las teorías que afirman que sigue con vida

Han pasado 13 años desde que se confirmó el lamentable fallecimiento de la Diva de la Banda. No obstante, hay quienes aún creen que Jenni sigue con vida y se vio obligada a fingir su muerte tras haber recibido fuertes amenazas. Una de las principales teorías asegura que Jenni vive como testigo protegida del FBI tras colaborar con las autoridades en una investigación delicada, mientras que otros aseguran que la cantante se refugia en Centroamérica o alguna zona rural de Estados Unidos, tras ser amenazada por gente “peligrosa”. Tú, ¿qué opinas?