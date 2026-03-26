Viaja a esta selva escondida de Veracruz donde hay manantiales, fauna y café

Ante las constantes presiones del día a día, suelen existir soluciones que se traducen en escapadas a sitios hermosos dentro de México. En esta ocasión un espacio que se está recomendando mucho en Veracruz es el Parque Los Tecajetes. Allí se presume un lugar que se asemeja a una selva escondida, donde es posible pasar un fin de semana espectacular.

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¿Qué ofrece esta selva escondida de Veracruz?

Este sitio ubicado básicamente en el centro de Xalapa se ha convertido en un espacio digno de reconocimiento por los locales, pues allí es posible meterse a los manantiales, disfrutar la fauna y la flora de una selva y pasar un rato entretenido. Por el momento se reporta que es completamente gratuito, por lo que vale la pena echarse una visita la próxima ocasión que se tenga un fin de semana libre.

Este es un mini parque ecológico formado sobre una depresión natural, donde precisamente existe un manantial subterráneo de agua dulce. Este alimenta las piscinas artificiales, los acueductos y los canales del lugar. Allí también es posible encontrar construcciones que parecieran arqueológicas.

Además, hay estanques con peces y tortugas, reposan algunas aves y hasta mariposas, situación que le da un ambiente lleno de vida. Es posible hacer senderismo para admirar la belleza natural, tomarse fotos en los distintos murales que hay e incluso disfrutar de la oferta musical de los eventos en vivo que se hacen regularmente.

¿Sí hay café en este parque ecológico de Veracruz?

Dentro del parque se encuentra un lugar donde se ofrece café, pan artesanal y algunos desayunos típicos o tradicionales Sin embargo, Veracruz es un sitio lleno de lugares donde el café es un elemento importantísimo. Entonces, entendiendo que te encuentras en Xalapa, se recomiendan los siguientes sitios para probar una deliciosa bebida.

Fauna Café Jardín

Terrazo Café

Juan Perro Cafetería

Por ello, ojalá que en breve puedas conocer este espacio que está ganándose el cariño de turistas locales y también de otros estados que se atreven a visitar esta parte del precioso estado veracruzano.