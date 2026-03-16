Estas son las 3 joyas surreales de turismo que encuentras en Veracruz

La realidad es que Veracruz es un estado con múltiples oportunidades para visitar. En los distintos espacios geográficos existentes se puede disfrutar de experiencias relevantes, pero estas son las más surrealistas del estado. Puedes encontrarte cavernas misteriosas, aguas cristalinas y cascadas imponentes.

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¿Por qué estos lugares de Veracruz son surreales?

La naturaleza tiene este talento de impresionar a las personas, pues por una u otra razón es inverosímil pensar en los espacios que se pueden disfrutar gracias a ella. Y aquí incluso son espacios donde se parece más a una película de miedo-suspenso que a las playas o pueblitos mágicos muy llenos de color.

En estos espacios como tal no se busca la calma o el típico paseo por el centro del pueblo, sino de experiencias más exigentes donde se incluye actividad física intensa.

Sótano de Popocatl: un descenso al misterio

Está quizá es la más surreal de todas las opciones propuestas de Veracruz, pues se requiere de preparación y respeto por la naturaleza. Aquí bajas a cuevas profundas donde desciendes por paredes verticales. Es común encontrar niebla y un ambiente muy oscuro, lo cual crea un escenario único. Es uno de los lugares más recomendados para hacer espeleología en México.

Río Tonto: aguas cristalinas entre montañas

Quienes buscan aventura y experiencia directa con la naturaleza, este espacio entre las montañas es el ideal para ellos. Aquí se encuentran aguas cristalinas donde se puede nadar en pozas profundas, practicar el senderismo y disfrutar de paisajes sacados de internet. Además, la niebla que sube comúnmente le da un toque de misticismo que los turistas adoran.

Cascada de Alauitzia: un salto de agua de poder

Para todos los amantes de la fotografía y el ecoturismo, este espacio de Veracruz tiene una caída de agua impresionante por la fuerza producida. Aquí se puede encontrar más un ambiente de paz y calma, pero con un ruido muy particular por el agua cayendo y el fondo de los sonidos de la naturaleza. Por ello, sería una buena opción para disfrutar de los espacios naturales.