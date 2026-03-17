El pueblo de México donde podrás relajarte en sus manantiales de aguas cristalinas por solo 50 pesos

En el pueblo de Mazatepec, Morelos, se ubica una comunidad llamada Cuauchichinola, donde existe un paraíso natural de 5 manantiales de agua cristalina donde podrás relajarte y escapar del bullicio de la ciudad por tan solo 50 pesos. Este es el lugar de México que es imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar.

Paraíso Escondido Ojos de Agua es un balneario donde encontrarás 5 manantiales rodeados de árboles, los cuales brindan a los visitantes sombra para crear un ambiente relajado. Este lugar recién fue reabierto en febrero de este año y ya se ha posicionado como el lugar predilecto para ir durante un fin de semana. Este es el Pueblo Mágico de México oculto que casi nadie visita, pero tiene una maravilla natural.

Paraíso Escondido Ojos de Agua es el lugar donde encontrarás manantiales.|Paraíso Escondido Ojos de Agua

De acuerdo con un artículo del portal Escapadas H, el balneario abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El costo de recuperación es de 50 pesos por persona. En el lugar puedes acceder con comida, por lo que es un buen lugar para hacer un picnic junto a la pareja, amigos o familia.

¿Qué hacer en Mazatepec, donde hay manantiales de aguas cristalinas?

Mazatepec es un pueblo con mucha historia y donde se pueden apreciar grandes monumentos o edificios importantes para los habitantes, como lo son la Parroquia de San Lucas o el Santuario del Señor del Calvario, así como la exhacienda de Santa Cruz Vista Alegre, donde se han filmado una gran cantidad de películas, novelas y comerciales.

Sin embargo, el municipio de Morelos no cuenta con ningún museo, aunque sí con una gastronomía deliciosa que ocasiona que más de uno se chupe los dedos. En el pueblo puedes degustar de sus ricos moles, tanto verde como rojo, así como de cochinita pibil y pozole de maíz y de garbanzo.

Paraíso Escondido Ojos de Agua es un lugar para visitar un fin de semana, ya que se ubica cerca de la CDMX, a tan solo 2 horas de distancia en coche. Mientras que de la capital morelense, a poco más de una hora.