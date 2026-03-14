Conoce esta playa llena de arrecifes y aguas cristalinas en Veracruz

Los puentes o las vacaciones largas cada vez tienen más información respecto de a dónde viajar. Hoy incluso, la gente lo que busca es tener un espacio tranquilo, aunque siempre estarán los que gustan de un ambiente festivo. Pero sea del gusto por una u otra cosa, esta playa de Veracruz se está haciendo famosa por sus espectaculares vistas y lo precioso de las costas que no le piden nada a otros sitios del país.

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¿Dónde queda esta playa de Veracruz llena de aguas cristalinas?

Marzo es un mes ideal por el tipo de clima lleno de sol, por eso las playas se convierten en objetivos principales. Ante eso, Tuxpan se convierte en uno de los destinos que se deben visitar. Poco a poco, este sitio se está ganando las recomendaciones totales por el mar turquesa y los arrecifes dignos de documental.

La playa en sí se encuentra al norte del estado y hasta ahora, se presume como un espacio bastante calmado y sin el ruido de otras de las costas más concurridas del país. Incluso se indica que es bastante silenciosa. Pero todos los que han ido indican que valdrá la pena vivir la experiencia de los arrecifes que son realmente claritos a la vista humana.

Allí el secreto es subirse a uno de los cruceros que salen (sobre todo en temporada vacacional) a los puntos del océano donde se encuentran estos espacios. Se indica que el costo por la experiencia - con todo y su debido snorkel - es de 500 pesos, lo cual te permitirá nadar junto con peces y los colores vivos de los arrecifes.

¿Qué otra playa se encuentra cerca de este sitio de Veracruz?

Allí las recomendaciones generales recaen en experiencias como Playa Esmeralda o Playa de mis Amores. Estos espacios son bastante vírgenes y con vegetación que llega prácticamente hasta la orilla de la costa. Sin embargo en los consejos culinarios, se indica que los mejores mariscos se encuentran en Playa Azul.

Y con la firme intención de mantener estos espacios bastante cuidados, existe un ánimo total para que las personas se hagan responsables de la basura que dejan. Con esto, la experiencia podrá ser total y cuidando el ambiente donde la naturaleza destaca ampliamente.