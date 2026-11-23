Puebla tiene un total de 12 lugares con la categoría de Pueblo Mágico y que año con año, atraen a miles de turistas que buscan pasar una experiencia inolvidable. Y uno de los destinos imperdibles para Navidad 2026, es Atlixco, que tiene buen clima y que es apto para adultos mayores que no pueden pasar tanto tiempo en el frío, pues incluso durante el invierno es cálido y se pueden hacer un sinfín de actividades al aire libre.

Se trata de un destino que mantiene las temperaturas en niveles agradables durante los últimos meses del año, por lo que suele llenarse de visitantes que “escapan” de las heladas. De acuerdo con información del sitio especializado Weather Spark, en Atlixco de las Flores, el clima promedio es de 24° y es poco común que desciendan de los 20° para las noches, razón por la que se ha vuelto uno de los sitios preferidos para adultos mayores que quieren vacacionar y estar cómodos.

Atlixco Atlixco tiene un clima agradable durante la temporada de invierno. FOTO: Secretaría de Turismo

¿Qué hacer en Atlixco? 5 imperdibles para conocer este Pueblo Mágico en invierno 2026

Si estás pensando en darte una escapada a Puebla y no sabes si Atlixco puede ser una buena opción, considera que este Pueblo Mágico cuenta con una oferta muy amplia para los turistas y hay planes para todos. Por si fuera poco, la Navidad se vive al máximo en este sitio, pues cada diciembre las calles se inundan de luces y adornos iluminados que parecen una villa de fantasía.

Según información de México Desconocido de la Secretaría de Turismo, las actividades imperdibles en Atlixco, Puebla, son:

Caminar entre los viveros

Visitar los murales en el Palacio Municipal

Subir el Cerro de San Miguel

Ir a la Parroquia de Santa María de la Natividad

Comer cecina atlixquense

Atlixco Las parroquias son una parada obligatoria al viajar a Atlixco. FOTO: Canva

¿En dónde está Atlixco y desde cuándo es Pueblo Mágico?

El municipio de Atlixco de las Flores está ubicado en la zona centro oeste de Puebla, cerca de las faldas del volcán Popocatépetl. Su nombre viene del náhuatl y significa “agua en el valle o en la superficie del suelo”, tal como menciona un artículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En el año 2015, Atlixco fue nombrado Pueblo Mágico. Datos de la Secretaría de Turismo de Puebla señalan que este reconocimiento se otorgó por sus pintorescos paisajes, valor cultural y la herencia histórica que resguardan las calles, aspectos que hasta la actualidad, lo mantienen como uno de los destinos predilectos para ir en Navidad 2026 y que son aptos para adultos mayores gracias a sus climas templados.