Jalisco es considerado como uno de los estados más hermosos en México y no es para menos, ya que su territorio resguarda fascinantes rincones ocultos. Además, tiene 12 destinos con la categoría de Pueblo Mágico, con la que se resalta su riqueza cultural e histórica, aumentando al mismo tiempo el interés de los visitantes durante todo el año.

Sin embargo, cuando llega el invierno, Ajijic se vuelve la opción preferida de muchos porque el clima no cambia mucho y se mantiene cálido, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esto es útil especialmente tanto para quienes no disfrutan de estarse congelando o para los que viajan con personas de la tercera edad que no pueden estar en este tipo de ambientes.

Ajijic Pueblo Mágico El Pueblo Mágico de Ajijic es famoso por su clima

¿Cómo es el clima en Ajijic? Por esta razón es tan famoso

Situado a menos de una hora de Guadalajara, entre franjas de montañas y lagos, está Ajijic, un Pueblo Mágico de Jalisco que tiene un clima envidiable durante los 365 días del año. El sitio oficial de este maravilloso destino indica que la temperatura media anual es de 19.9, que se sienten cálidos por el tipo de ambiente que hay y hasta se considera entre los mejores de todo el país.

Secretaría de Turismo El Pueblo Mágico de Ajijic en Jalisco es idóneo para pasar un invierno sin frío

Además, un estrago favorable que tiene este tipo de clima, es que aquí está el Lago de Chapala, una maravilla natural que tiene estragos con la región y otras zonas cercanas. Esta importancia es tal que, según la SECTUR, en sus aguas hay aproximadamente 40 especies de peces y 80 distintos tipos de aves, tanto migratorias como nativas.

Cuáles son los atractivos principales de Ajijic, Pueblo Mágico de Jalisco

Para aprovechar al máximo de tu visita a Ajijic y gozar del clima cálido que se conserva prácticamente todo el año, no puedes perderte la oportunidad de visitar los sitios más emblemáticos. De acuerdo con información de México Desconocido, gestionado por la Secretaría de Turismo, tienes que visitar lo siguiente:



Ir al Lago de Chapala.

Explorar el Cerro del Tépalo.

Disfrutar la comida típica, como el ceviche, los dulces típicos y los tamales.

Recorrer las calles pintorescas y ver al atardecer desde la plaza.

Ajijic Pueblo Mágico Ajijic tiene vistas preciosas y paisajes coloridos

Así que ya lo sabes, si en estas vacaciones de invierno te gustaría conocer un Pueblo Mágico de Jalisco, pero no quieres sufrir por el frío, en Ajijic encontrarás un clima cálido y muy cómodo.