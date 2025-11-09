El rincón escondido de Querétaro ideal para las vacaciones de invierno

Querétaro se encuentra a 217 kilómetros de la Ciudad de México, lo que equivale a un viaje de entre dos y tres horas en coche, dependiendo del tráfico y la ruta elegida. La carretera México–Querétaro es una de las más transitadas del país y se encuentra en muy buen estado, lo que facilita el recorrido.

También existen opciones de transporte público, como autobuses que salen con frecuencia desde diferentes terminales de la capital. Por su cercanía y fácil acceso, Querétaro es uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana o vacaciones cortas.

¿Cuál es el rincón escondido de Querétaro ideal para vacacionar en invierno?

El pueblo de Villa Progreso, también llamado San Miguel de las Tetillas, es el rincón escondido de Querétaro perfecto para vacacionar en invierno. Ubicado en el municipio de Ezequiel Montes, este destino es reconocido por su producción artesanal de ixtle, una fibra natural del agave con la que los habitantes elaboran objetos únicos como canastas, bolsos y sombreros pintados a mano.

Rodeado de montañas y con una atmósfera tranquila, Villa Progreso también invita a disfrutar de su exquisita gastronomía tradicional, que incluye platillos como mole, barbacoa y agua de xoconostle. Este sitio es una opción ideal para quienes buscan descansar, conectarse con la naturaleza y descubrir el encanto cultural de la región queretana.

¿Cuáles son los lugares imperdibles para visitar en Querétaro?

Querétaro ofrece una gran variedad de lugares para visitar, desde pueblos mágicos hasta destinos naturales y culturales. Entre los sitios más recomendados se encuentran Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo; Tequisquiapan, famoso por sus calles coloniales y sus vinos; y Ezequiel Montes, ideal para recorrer viñedos y disfrutar de la gastronomía local.

En la capital, Santiago de Querétaro, destacan su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Templo de Santa Rosa de Viterbo y el imponente Acueducto, símbolo de la ciudad. También vale la pena explorar la Sierra Gorda, un paraíso natural con cascadas, misiones franciscanas y una biodiversidad única, perfecta para los amantes del ecoturismo.